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Премьер-министр Татарстана ушел в отставку

3 апреля 2017, 18:04

Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщает РИА Новости.

Исполнение обязанностей премьер-министра Татарстана до утверждения Государственным советом республики новой кандидатуры премьер-министра возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Согласно информации пресс-службы, решением совета директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" Халиков назначен генеральным директором компании. При этом Халиков, как отмечается, продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.

Фото © РИА Новости. Максим Богодвид


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