Премьер-министр Татарстана ушел в отставку
Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Президент Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщает РИА Новости.
Исполнение обязанностей премьер-министра Татарстана до утверждения Государственным советом республики новой кандидатуры премьер-министра возложено на первого заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
Согласно информации пресс-службы, решением совета директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" Халиков назначен генеральным директором компании. При этом Халиков, как отмечается, продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора Республики Татарстан.
Фото © РИА Новости. Максим Богодвид
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