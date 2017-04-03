«Ты неблагодарная тварь»: Как богатые астанчане превратили приезжую из Актау в рабыню

Семь месяцев Гульнара Касимова работала у состоятельных астанчан Дамиры и Султана — с 9 утра прислуживала им дома, с 7 вечера — убирала их офис. За свою работу женщина получала 50 тыс тенге и щедрую охапку оскорблений, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

37-летняя Гульнара Касимова приехала в Астану из Актау. И с 2013 года работает в сфере клининговых услуг. Говорит, за это время накопила много положительных отзывов о своей работе от предыдущих нанимателей. Эти рекомендации были достаточно убедительными для очередных работодателей, и 10 сентября 2016 года женщина приступила к уборке помещений в столичном двухэтажном бизнес-центре по улице Жумабаева.

По словам Касимовой, хоть вознаграждение новых нанимателей и не было особо щедрым — всего 50 тыс в месяц, на их предложение она все равно откликнулась, поскольку те пообещали бесплатное проживание в «домике для прислуги» на территории офисного здания. Но настоящую «щедрость» хозяев женщина познала позже.

«Я проработала первую неделю, они мне сказали, что это был неоплачиваемый испытательный срок. Я удивилась, меня не предупредили об этом, но деваться некуда, проглотила. Зря. Работа с каждым днем становилась все тяжелее», — рассказывает собеседница.

По словам Касимовой, список ее обязанностей рос обратно пропорционально обязательствам работодателя.

«Я тяжелой работы не боюсь. Но должно же быть какое-то человеческое отношение к работнику. Сказали убрать снег с территории, я согласилась. Потом заболела. Мне сказали: «У нас больничный не оплачивается, нам не интересно - болеешь ты или нет. Ты должна быть на работе». И я работала с температурой. Потом мне сказали побелить стены в офисе. Я спросила: «За это будет дополнительная плата?» «Нет, ты разнорабочая, это входит в зарплату», — сокрушается Гульнара.

Женщина говорит, что позже фронт ее работы переместился из офиса в личное жилище нанимателей — большой двухэтажный коттедж на территории бизнес-центра.

«Когда хозяйка в первый раз позвала домой сделать уборку, ей что-то не понравилось, она повысила голос: «Ты издеваешься? Кто так уборку делает?» Я сказала: «Если вам не нравится мой труд, пожалуйста, ищите другого человека. Я уйду, только оплатите работу». Но хозяева начали меня уговаривать: «Ой, Гульнара, зачем уходить? Куда ты пойдешь? Ты хороший работник». В итоге я осталась. И стала убираться у них дома сначала раз в неделю, а потом почти каждый день. С 9 утра до 7 вечера помогала им по дому, а с 7 вечера до 10 ночи убиралась в офисе. 7 дней в неделю. «У тебя нет выходных», — как-то сказали мне. За эту работу мне платили 50 тыс тенге», — говорит собеседница.

Нанимателям Касимовой, супругам Дамире и Султану, 42 и 45 лет. Они, судя по всему, особо с прислугой не церемонились.

«Сначала я обращалась к ней по имени, потом она сказала: «Я тебе не Дамира. Называй меня Дамира Араповна». Если выйду на 10-15 минут и не отвечу на звонок, она сразу кричит на меня. «Почему трубку не берешь?» «Почему пришла в 9:30, я тебе сказала в 9 прийти». До этого, где работала, ко мне всегда обращались только на «вы». Неважно, что я техперсонал. Всегда относились уважительно. От директора до охранника», — возмущается женщина.

«Когда дома гости, она сразу вызывала меня - лепить манты, бешбармак делать, накрывать на стол. Даже шторы стирать вызывала меня. Окна высокие. Я не доставала. Попросила ее супруга Султана помочь мне снять шторы. А Дамира Араповна увидела и начала кричать: «Ты че? Ты кто такая, чтобы поднимать моего мужа? Это твоя работа! Сама делай ее», — добавляет Гульнара.

«У них в семье жена все решает. Однажды муж начал меня защищать. Она ему сказала: «Ты вообще рот закрой, иди отсюда, я сама разберусь с ней». Когда у меня был день рождения, Султан зашел поздравить: «Ты хороший человек, отзывчивый. У моей жены первое место работы в трудовой книге - техничка», — отмечает собеседница.

Касимова признается, что терпеть унижения ей приходилось и от старшего сына семейства. Всего у ее «хозяев» двое детей.

«Их старшему сыну 22 года. Его зовут Руслан. Он тоже указывал мне, почему тут грязно, почему там не убралась? «Купи себе униформу, - как-то заявил он. - Ты - лицо нашего бизнеса». Я не выдержала этих слов. Сказала Дамире Араповне, что у меня должен быть один начальник, что все вокруг приказывают и унижают. Она ответила, что это семейный бизнес. Все, что у них есть, принадлежит Руслану. Поэтому указывать мне могут все члены семьи», — цитирует «хозяйку» Гульнара.

В итоге 7 месяцев, проведенных у состоятельных астанчан, женщина называет рабством.

«26 марта у меня кончался табель. За 2 недели до этого я предупредила, что уеду домой в Актау, там случилась трагедия. Мне сказали: «Денег нет, ни копейки». Я попросила хотя бы на билеты. 24 марта мне дали 20 тыс тенге и сказали: езжай. Я съездила, быстро решила свои дела, уже в пути в Астану была, звонит Дамира Араповна: «Где ты шляешься? У меня вечером гости, надо повесить шторы, помыть баню». Тогда я не выдержала, сказала, что ухожу, попросила оставшиеся 30 тыс тенге. И получила отказ. Мне сказали: «Ты неблагодарная, ты тварь. Ты все свое забрала. Обращайся куда хочешь, тебе никто не поможет». Они живут очень богато, время от времени пьют. Неужели им так трудно вернуть мне 30 тыс за работу?» — негодует Касимова.

Сейчас Гульнара ищет новую работу. Сидеть без дела ей категорически нельзя. В Астану она подалась не от хорошей жизни.

«Я потеряла маму в 20 лет, отец ушел в другую семью. 6 младших братьев и сестер остались на мне. Я сама не училась, зато отучила всех своих младших. У них сейчас все неплохо. Я никогда им не говорила, что работаю уборщицей. Говорила, что я работаю администратором. Мой муж умер 14 ноября 2013 года, его поезд сбил. До этого мы жили вместе, у нас было будущее. Дочке сейчас 5 лет, она живет с сестрой в Актау. Хоть и зарплата маленькая, я помогаю им всем. Больше некому», — заключила Гульнара.

Рабига Дюсенгулова