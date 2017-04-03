Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 10 дней ищут пропавшую женщину в Уральске

3 апреля 2017, 18:20

Потерей памяти 47-летняя женщина не страдала и из дому никогда ранее не уходила.

Акжунис Касимова рано утром 21 марта вышла из дома в поселке РТС к соседке и пропала без вести, сообщает региональное издание «Мой город».

Как рассказала родная сестра пропавшей женщины, 3 года назад ее сестра получила тяжелую травму головы. После чего ее поставили на учет в психдиспансер города Уральска. Потерей памяти 47-летняя женщина не страдала и из дому никогда ранее не уходила.

По ее словам, после смерти матери в январе 2017 года Акжунис женщина замкнулась.

«В последнее время она совсем плохо ела, и твердила, что очень скучает по матери. В день пропажи в 7 часов утра она собралась сходить к соседке. Вышла из дома без верхней одежды, но так и не вернулась», ― рассказала женщина.

Последними ее видели соседи. Они рассказали, что Акжунис шла в сторону реки. 47-летнюю женщину искали полицейские, родственники, МЧС города Уральска, а также местные жители поселка РТС, но пока безрезультатно.

Женщина была одета в калоши черного цвета, коричневое платье, кофту зеленого цвета. На голове платок. Родные пропавшей женщины просят оказать волонтерскую помощь.

Родные и близкие женщины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8 (778) 359-80-80.

Фото: mgorod.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...