Более 10 дней ищут пропавшую женщину в Уральске

Потерей памяти 47-летняя женщина не страдала и из дому никогда ранее не уходила.

Акжунис Касимова рано утром 21 марта вышла из дома в поселке РТС к соседке и пропала без вести, сообщает региональное издание «Мой город».

Как рассказала родная сестра пропавшей женщины, 3 года назад ее сестра получила тяжелую травму головы. После чего ее поставили на учет в психдиспансер города Уральска. Потерей памяти 47-летняя женщина не страдала и из дому никогда ранее не уходила.

По ее словам, после смерти матери в январе 2017 года Акжунис женщина замкнулась.

«В последнее время она совсем плохо ела, и твердила, что очень скучает по матери. В день пропажи в 7 часов утра она собралась сходить к соседке. Вышла из дома без верхней одежды, но так и не вернулась», ― рассказала женщина.

Последними ее видели соседи. Они рассказали, что Акжунис шла в сторону реки. 47-летнюю женщину искали полицейские, родственники, МЧС города Уральска, а также местные жители поселка РТС, но пока безрезультатно.

Женщина была одета в калоши черного цвета, коричневое платье, кофту зеленого цвета. На голове платок. Родные пропавшей женщины просят оказать волонтерскую помощь.

Родные и близкие женщины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8 (778) 359-80-80.

Фото: mgorod.kz