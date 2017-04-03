При взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадали дети
По доступной на данный момент информации, ранения получили не менее 10 человек.
В результате взрыва, который произошел в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге, пострадали дети, передает РИА Новости.
Среди пострадавших есть дети! Один ребёнок уже эвакуирован на вертолёте с места взрыва на станции метро "Сенная площадь", его состояние крайне тяжёлое. Ещё двое детей, по данным Лайфа, ожидают госпитализацию.
Кроме того, ранены не менее 10 человек.
В настоящий момент закрыты семь станций синей ветки метро. На место происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
По мнению ветерана подразделения "Альфа" Сергея Гончарова, в метро произошел теракт.
Взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности, сообщил источник.
Путину доложили о взрывах в петербургском метро. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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