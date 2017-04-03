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В Алматинской области задержали виновника ДТП со смертельным исходом

3 апреля 2017, 18:49

Мужчина сбил насмерть женщину и скрылся с места, бросив машину.

В Алматинской области сотрудники полиции задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на женщину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

ДТП произошло 2 апреля в Талгарском районе, где на одной из улиц п. Бесагаш местные жители обнаружили погибшей под колесами авто женщину.

Прибывшие по вызову полицейские организовали необходимые мероприятия по установлению лица, подозреваемого в смертельном наезде и его автомашины.

«Как оказалось, подозреваемая автомашина марки «Тойота-Карина Е» находилась в 100-120 метрах от места наезда, которую вначале приняли за автомашину одного из зевак. При осмотре транспортного средства были обнаружены едва заметные повреждения. Владельцем иномарки оказался 29-летний житель соседнего села, давший при его задержании признательные показания в совершении этого ДТП. Досудебное расследование по факту продолжается сейчас в производстве Управления дознания» - рассказали в пресс-службе ДВД области.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по установлению личности потерпевшей женщины, возраст которой приблизительно 35-40 лет.


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