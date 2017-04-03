Астана рассчитывает попасть в топ-20 спортивных городов мира

На данный момент столица Казахстана в рейтинге находится на 61 месте.

В настоящее время в рейтинге глобального индекса спортивных городов «Global sports cities index – 100 Top» Астана занимает 61-е место, передает медиа-ресурс акимата Астаны «Elorda Aqparat».

«В наших планах проведение в Астане ежегодно не менее 10 официальных спортивных мероприятий. Эти и другие мероприятия по развитию спорта в столице позволят нам войти в 20-ку спортивных городов мира уже в ближайшие годы», - сообщил медиа-ресурсу акимата Астаны «Elorda Aqparat» начальник управления физической культуры и спорта г.Астаны Берик Маржикпаев.

В настоящее время, согласно рейтингу глобального индекса спортивных городов «Global sports cities index – 100 Top» крупнейшего британского консалтингового агентства в сфере спорта Sportcal по итогам 2016 года, Астана занимает 61 место из 610 городов мира. Между тем Алматы занял 27-е место.

Основной задачей развития спорта и физической культуры в Астане определено увеличение доли жителей столицы, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 24% в 2016 году до 30% в 2020 году, сообщил медиа-ресурсу акимата Астаны «Elorda Aqparat» начальник управления физической культуры и спорта г.Астаны Берик Маржикпаев.

«В программе четко обозначены меры по достижению задачи и конечные индикаторы. Меры по достижению задачи: увеличение объема информационного сопровождения пропаганды здорового образа жизни и событийного ряда в СМИ и в интернет-пространстве, увеличение спортивно-массовых мероприятий, организация школьных, студенческих, любительских лиг по игровым видам спорта, выделение дополнительных средств на оплату секционной работы преподавателям общеобразовательных школ (100 млн тенге), строительство не менее 10 стандартных крытых спортивных объектов малой мощности (до 500 посещений в сутки) для охвата массовым спортом окраин столицы. Кроме того, необходимо строительство и реконструкция открытых (плоскостных) спортивных сооружений в жилых массивах и в парковых зонах, организация 10 международных спортивных соревнований в год», - отметил Берик Маржикпаев.

Еще одним направлением работы управления является проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением различных групп населения.

За 2016 год проведено 567 спортивно-массовых мероприятий среди жителей и гостей столицы. Некоторые из них стали традиционными: лыжный фестиваль, легкоатлетическая эстафета по улицам города, дуатлон, триатлон, марафон, турнир сильнейших по боксу, этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Контингент спортивных школ составляет 7 055 человек в возрасте от 6 до 18 лет, сообщил медиа-ресурсу акимата Астаны «Elorda Aqparat» начальник управления физической культуры и спорта г.Астаны Берик Маржикпаев.

«Все десять спортивных школ, подведомственных управлению физической культуры и спорта города Астаны оказывают бесплатные услуги населению по подготовке спортсменов с 6 лет и старше. Контингент спортивных школ составляет 7 055 человек в возрасте от 6 до 18 лет», - отметил Б.Маржикпаев.

«Заработная плата тренерам, аренда спортивных сооружений, приобретение инвентаря – все за счет бюджета города Астаны», - подчеркнул он.