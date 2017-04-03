Между Астаной и Венгрией запустили новое авиасообщение

Авиасообщение Астана-Будапешт будет стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами, а также откроет легкий и недорогой способ посетить EXPO-2017 для иностранных гостей.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная запуску прямого авиасообщения между Будапештом и Астаной, передает Zakon.kz.

В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани, руководитель отдела коммуникаций венгерской авиакомпании «Wizz Air Hungary Ltd» Тамара Валуа, заместитель Председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев, представитель Венгерского Туристического агентства в странах СНГ Шандор Фабиан, председатель Правления АО "Международный Аэропорт Астана" Паоло Ричиотти.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, объявил сегодня о запуске нового авиасообщения между Астаной и столицей Венгрии, Будапештом. Новое авиасообщение будет запущено 8-го июня и будет обслуживаться 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Билеты на рейсы Астана-Будапешт уже в продаже и могут быть приобретены непосредственно на сайте wizzair.com. Первый рейс 8 июня 2017 года. Цена на билет в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы в одну строну €39,99.

«Открытие маршрута Астана-Будапешт является знаковым событием для компании Wizz Air, так как это дебют нашей авиакомпании в Казахстане. Маршрут также обеспечивает Казахстану первое лоу-кост сообщение с Европейский союзом, предлагая в общей сложности 62 маршрута из Будапешта, которые представляют более 4 миллионов пассажирских мест в 2017-ом году»,- сказала Тамара Валуа.

Авиакомпания на сегодняшний день летает в 139 аэропортов 41-ой страны, оперируя молодым авиапарком из 79-ти самолетов марки Airbus A320 и А321. Авиакомпания стремится к стимулированию спроса за счет очень низкой стоимости авиабилетов по более чем 500 маршрутам в Европе и за ее пределами.

«Мы остаемся высоко привержены к дальнейшему развитию нашей маршрутной сети, созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса. Наше авиасообщение Астана-Будапешт будет стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами, а также откроет легкий и недорогой способ посетить EXPO-2017 для иностранных гостей. Мы благодарны венгерскому правительству и казахстанским властям за поддержку, проявленную в процессе заявки маршрута и с нетерпением ждем пассажиров на борту наших авиалайнеров»,- отметила Тамара Валуа.

Самым новым шагом по расширению маршрутной сети Wizz Air является направление из Казахстана в Венгрию. Низкая стоимость авиабилетов Wizz Air по маршруту Астана-Будапешт создают потенциал для стимулирования торговли, бизнеса и туризма между двумя странами. Будапешт также является естественной точкой связи для казахстанских пассажиров, желающих исследовать другие направления, по очень низким тарифам.

«Это самый лучший подарок к 25-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией! Теперь Астану и Будапешт будет разделять всего 5 часов. Столицы двух стратегических партнёров стали ещё ближе», - добавил Андраш Барани.

Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 139 направлений в 41 стране. Флот авиакомпании состоит из 79 самолетов Airbus A320 и A321. Wizz Air была названа «Выдающейся компанией 2016 года» по версии изданий авиационной отрасли «Air Transport World», а также “Лоу-кост авиакомпанией года” по версии Центра Азиатско-Тихоокеанской авиации (CAPA), ведущего провайдера независимых исследований и аналитики на рынке авиации.