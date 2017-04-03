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В Санкт-Петербурге закрыли все станции метро

3 апреля 2017, 19:11

Появляется новая информация о ЧП.

Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход, сообщает РИА Новости.

При происшествии пострадали 30 человек, сообщил источник издания в медицинских кругах. Позднее городские власти сообщили о 50 раненых.

Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Путин.


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