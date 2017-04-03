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Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро

3 апреля 2017, 19:13

"На этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала девушка

Петербурженка Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в это время было много пассажиров, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность, передает РИА Новости.

"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.

Винник также отметила, что утром станция была закрыта на вход и выход.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте


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