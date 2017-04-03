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Аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с журналистами региона

3 апреля 2017, 19:14

Открывая встречу, глава региона представил коллегам вновь назначенного директора Акмолинского областного филиала АО «РТРК «Қазақстан» А.Татанова.

Сегодня акимАкмолинской области Малик Мурзалин провел встречу с собственными корреспондентами республиканских медиа – ресурсов и главными редакторами областных, городских средств массовой информации передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Открывая встречу, глава региона представил коллегам вновь назначенного директора Акмолинского областного филиала АО «РТРК «Қазақстан» А.Татанова.

В ходе обмена мнениями с журналистами аким области выразил надежду на конструктивное сотрудничество, подчеркнув, что прозрачность и открытость государственных органов являются неотъемлемыми признаками их демократичности.

Обращаясь к журналистам, глава региона отметил, что «являясь важным элементом гражданского общества, СМИ должны освещать политику Президента страны, ход реализации в регионе государственных программ».

Кроме того, он добавил, что акимат окажет всестороннее содействие представителям СМИ и будет способствовать повышению уровня информированности населения о проводимых в регионе реформах, обеспечению максимальной открытости, прозрачности и доступности государственных органов области.


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