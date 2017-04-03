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Новости за сегодня

Осторожно, фальшивые деньги!

Фальшивомонетничество — это тяжкое преступление с многовековой историей. Оно создает реальную угрозу для экономической, политической безопасности государства и подрывает стабильное функционирование кредитно-денежной системы. Росту фальшивых денег способствует большой объем наличных денежных средств и развитие цифровых технологий, которые обеспечивают высокое качество подделок.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области расследовалось уголовное дело по факту хранения с целью сбыта и сбыт поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан, группой лиц по предварительному сговору.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что безработный 18-летний гражданин Сарбаев А.А. и 17- летний гражданин Жандыбаев Б. А.. приобрели у неустановленного лица банкноты достоинством 500 тенге. Далее они реализовали 3 поддельные денежные купюры своему знакомому, с целью обмена их на подлинные денежные средства. Последний, осознавая противоправность своих деяний, за которое предусмотрена уголовная ответственность, в добровольном порядке по внутреннему убеждению отказался от противоправных деяний и неподалеку от рабочего места уничтожил 3 поддельные купюры путем сожжения.

Кроме того, были найдены подготовленные к реализации фальшивые купюры. Тем самым, было пресечено их распространение на территории нашей области.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области признал их виновными и назначил каждому в отдельности наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Внимание!

Если вы обнаружили подозрительную купюру, то ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею магазинах, торговых домах или в транспорте. Так как любая попытка сбыть фальшивку согласно норм уголовного законодательства является тяжелым преступлением. Верным шагом в этом случае будет принести ее в банк для определения подлинности. Если купюра, действительно, окажется фальшивкой, то ее вам не обменяют, но при этом вы будете честны перед законом.


3 апреля 2017, 17:28
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов ЗКО

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