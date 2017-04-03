Акимат Астаны опроверг слухи о дате проведения предстоящего боя Головкина
За некорректную информацию наказали руководителя городского Управления физкультуры и спорта.
Столичный акимат сообщил, что информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Геннадия Головкина, не соответствует действительности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя», - указано в сообщении.
За предоставление некорректной информации руководителю Управления физической культуры и спорта города Астаны Берику Маржикпаеву вынесено замечание.
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