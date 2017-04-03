Фоторепортаж с мест взрывов в метро Санкт-Петербурга
3 апреля 2017, 19:38
На данный момент нет достоверной информации о количестве раненых и погибших.
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