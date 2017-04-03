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Фоторепортаж с мест взрывов в метро Санкт-Петербурга

3 апреля 2017, 19:38

На данный момент нет достоверной информации о количестве раненых и погибших.

Два взрыва прогремели в понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на двух станциях синей ветки. По предварительным данным, в результате случившегося около 10 человек погибли, более 50 пострадали. Цифры уточняются.


Фото © REUTERS/Anton Vaganov, социальные сети


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