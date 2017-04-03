Обеспечить прозрачность приватизации и успешно провести посевную кампанию поручил аким СКО Кумар Аксакалов

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел заседание акимата, на котором обсудили вопросы приватизации коммунальной собственности и подготовку к проведению весенне-полевых работ в регионе.

С докладом по первому вопросу выступил руководитель управления финансов Ескен Акимжанов.

«За период с 2014 по 2016 годы было продано 8 предприятий на сумму 48,68 млн.тенге. Эти предприятия исключены с Реестра государственного имущества. Два предприятия реорганизованы путем преобразования в ТОО со 100 % долей государства с последующей реализацией долей, по 6 предприятиям постановлениями акиматов районов приняты решения о ликвидации, по 2 предприятиям КГП «Тайынша» и КГП «Тайынша жылу» постановлениями акимата принято решение о присоединении к ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» района. Предприятия исключены с Реестра государственного имущества», - проинформировал Ескен Мырзахметович.

Также по его информации, по двум предприятиям КГП «Камкор» и КГП «Ак булак» принято постановление акимата района о реорганизации предприятий путем слияния в одно КГП «Камкор Есиль», которое преобразовано в ТОО «Камкор-Есиль» со 100 % долей государства. Предприятия также исключены из Реестра государственного имущества.

Заслушав доклад, глава региона Кумар Аксакалов поинтересовался, насколько сократятся расходы областного бюджета за счет приватизации объектов.

«Если в 2015 году из 224 предприятий доходы составили 35 миллиардов 673 миллионов тенге, в том числе госзаказ составлял 32 миллиарда 84 миллиона тенге или 89,9% от общего количества. Собственный доход составляет 3 миллиарда 588 миллионов тенге. В 2016 году данный показатель составляет 41 миллиард 102 миллиона тенге, госзаказ составил 37 миллиардов 72 миллиона тенге или 90%. Собственный доход - 4 миллиарда или рост на 9,8%. То есть анализ показывает, что госзаказ растет. А доля собственных доходов предприятий не увеличивается. Предприятия, которые должны зарабатывать собственные доходы путем оказания других платных услуг – не обеспечивают рост доходов. Живут за счет государственного заказа», - резюмировал руководитель управления финансов.

Глава региона подчеркнул, что главная задача приватизации - сокращение государственных расходов.

«Мы сегодня, проводя приватизацию, должны достичь уменьшения расходов государства. Кроме этого, необходимо обеспечить прозрачность. Приватизация должна идти в открытом режиме», - резюмировал аким области.

Далее в ходе заседания был рассмотрен вопрос по подготовке к посевной кампании 2017 года. С докладом по данной теме выступил руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Омаров.





«В текущем году в рамках диверсификации посевы сельскохозяйственных культур по области составят 4377,5 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые составят 3117,8 тыс. га, масличные культуры 712,2 тыс. га, что больше 2016 года на 200,1 тыс. га, кормовые культуры разместятся на площади 513,7 тыс. га. Вместе с тем в структуре зерновых и зернобобовых увеличиваются площади высокорентабельных бобовых культур чечевицы на 35,3 тыс. га, гороха на 4,5 тыс. га в сравнении с прошлым годом», - рассказал руководитель управления.

Кроме этого, площади картофеля и овощей составят 27,5 тыс. га и 5,3 тыс. га соответственно, сахарной свеклы 1,0 тыс. га с увеличением на 0,6 тыс. га к 2016 году.

Глава региона Кумар Аксакалов акцентировал внимание на качестве высеваемых семян сельскохозяйственных культур и соблюдении технологий.

«У нас есть многие предприятия, которые сегодня эффективно управляют всеми процессами. В каждом районе есть такие предприятия, которые являются хозяевами своей земли, а не такими наезжими помещиками. В каждом регионе Казахстана, даже на очень скудных землях получают хлеб и получают рентабельность от производства. Просто надо всем процессом управлять. Надо заставлять работать в рамках закона. Надо заставлять проверять семена», - подчеркнул аким области.

Кумар Аксакалов отметил, что необходимо работать над увеличением количества семян элиты собственного производства.

«У нас потребность очень большая, как минимум в 2-3 раза больше элиты. Мы завозим со стороны, отдаем деньги другим регионам. Где наша наука своя? Почему мы не производим столько, сколько необходимо нам? Я понимаю, что мы не можем на все 100% обеспечивать. Но хотя бы по максимуму мы должны обеспечиваться собственной элитой. Наука должна работать на производство. Если у нас наука не сможет обеспечить - тогда спрос с них должен быть соответствующий. В этом году 2 субсидии по линии государства пойдет, на субсидирование именно элиты. Это означает, что мы должны хорошо по работать по сортообновлению», - сказал аким области.

Глава региона поручил акимам районов провести работу по формированию структуры посевных площадей и в разрезе каждого сельского округа, предприятия максимально эффективно использовать землю.

Подводя итоги, аким области резюмировал, что в целом регион готов к проведению весенне-полевых работ.

«Все необходимое есть, влагозапас хороший. Его необходимо эффективно использовать», - подчеркнул Кумар Аксакалов.