В ЮКО до конца года введут в эксплуатацию 113 многоэтажных жилых домов

В этом году в области построят 169 многоэтажных жилых домов, а общая площадь возводимого жилья составит 524,5 тыс. кв. метров.

Также до конца года планируется завершить строительство 113 многоэтажных жилых домов. Об этом на прошедшем совещании под председательством акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева сообщил руководитель областного управления строительства Салыхан Полатов. В своем выступлении С.Полатов более подробно рассказал об основных направлениях реализации в регионе жилищной государственной программы «Нурлы жер».

Первое направление – повысить доступность ипотечного кредитования. Пороговая сумма кредитования – 15 млн. тенге. Обязательными условиям для участия заемщика в программе является наличие средств на счете заемщика в размере от 30% от стоимости приобретаемого жилья.

Второе направление – стимулирование строительства жилья частными застройщиками. В целях стимулирования частных застройщиков, путем увеличения объемов кредитования через банки второго уровня, предусматривается обеспечение строительных компаний финансовыми ресурсами.

Третье направление – строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений. В рамках третьего направления будет продолжено возведение жилья для последующей продажи в кредит вкладчикам ЖССБ. Главная цель – увеличение на рынке предложений дешевого жилья, в том числе для очередников акиматов.

Четвертое направление - строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день в области в очереди на получения жилья зарегистрировано более 43 тысяч человек. Это третий показатель по республике.

Пятое направление – развитие индивидуального жилищного строительства. В этом направлении, строительство частных жилых домов предусмотрено в единообразном стиле, на примере лучших, передовых городов мира.





Вместе с тем отметим, что с прошлого года ведется строительство 242 жилых домов, 131 дом введен в эксплуатацию. Оставшиеся 111 домов переходящие на 2017 год.

Выступая на совещании, аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов отметил, что лишь в самом Шымкенте более 30 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья, и их срок получения еще не утвержден.

«Необходимо привлечь инвесторов через СПК «Оңтүстік». На сегодня много свободных неиспользуемых земель. Владельцам земель нужно строить многоэтажные жилые дома, а если не могут, то земли должны быть возвращены государству», - сказал глава города.

Заслушав отчеты, глава региона остался недовольным проводимыми мероприятиями в сфере строительства, и подверг критике руководителей вышеупомянутых ведомств. Кроме того, аким области напомнил, что при возведении домов необходимо учитывать погодные условия.

«Нужно привлекать частных инвесторов в жилищное строительство и увеличить количество многоэтажных домов. Управлениям строительства, архитектуры и градостроительства, а также государственного архитектурно-строительного контроля необходимо совместно разработать новую комплексную программу развития жилищного строительства. В этом должны быть задействованы и руководители районов и городов. Если все останется в текущем ритме, то Шымкент превратится в большое село. Для восстановления архитектурного облика города, поручаю проводить совместную работу», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что на строительство объектов инфраструктуры из республиканского бюджета выделено 7,8 млрд. тенге. На эти средства в области ведется строительство 14 объектов. Ввод в эксплуатацию 3 объектов планируется в текущем году, оставшиеся 11 объектов переходящие на следующий год. По итогам года, ведется строительство инфраструктуры к 6119 частным домам и к 384 многоэтажным жилым домам.



