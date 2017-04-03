Отечественные и зарубежные ученые уверены: надо сохранить историю великого города Сарайшык

3 апреля более 40 ведущих ученых ближнего и дальнего зарубежья по инициативе Министерства культуры и спорта и акимата Атырауской области впервые собрались в Астане на научно-практической конференции, чтобы обсудить результаты научных исследований и дальнейшие меры по сохранению средневекового городища Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

Важность этого события отметили министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и аким Атырауской области Нурлан Ногаев, которые приняли участие в работе пленарного заседания международной конференции.

Научную дискуссию и проведение в Казахстане Международой научно-практической конференции «Сарайшык: история великого города» инициировало Министерство культуры и спорта Республики Казахстан совместно с акиматом Атырауской области по итогам недавнего выездного совещания в Атырау. Организаторы конференции намерены привлечь внимание широкого круга высококвалифицированных отечественных и зарубежных ученых к проблеме реставрации и консервации древнего городища.

На сегодняшний день состояние городища Сарайшык, которое подвергается сильному влиянию природно-климатических и антропогенных воздействий, вызывает серьезную обеспокоенность у министерства, акимата, общественности и ученых. По данным паспорта, памятник имеет площадь более 100 га, однако каждый год площадь территории уменьшается под воздействием реки Жайык, размывающей берег, на котором расположен памятник. В настоящее время большая часть городища разрушена разливами реки Жайык.

Открывая научную конференцию, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что по результатам археологических исследований на Сарайшыке получен богатый материал, подтверждающий, что в эпоху средневековья город был важным торговым и культурным центром на Шелковом пути и его дорогах, соединявших средневековые цивилизации Востока и Запада. Значимость Сарайшыка всегда подчеркивалась существованием здесь пантеона ханов Золотой Орды и Казахского ханства, захоронением знаменитых людей и мусульманских проповедников.

«На сегодняшний день из-за влияния природно-климатических и антропогенных факторов состояние городища беспокоит всех нас, - отметил глава Минкультуры. - В связи с этим, ответственные за сохранение уникального памятника государственные органы и организации, ученые и другие заинтересованные стороны должны вместе приложить усилия и сохранить этот уникальный древний город для будущих поколений».

Он также сообщил, что Министерство культуры и спорта в 2015 году разработало проектно-сметные работы по реставрации и консервации города Сарайшык. В 2017 году планируется проведение работ по консервации городища. Работу в этом направлении будет продолжена в ближайшие несколько лет.

На конференции ученые пришли к мнению, что необходимо в первую очередь завершить работы по укреплению берега реки Жайык, продолжить работы по археологическим раскопкам, и только после этого объединить все совместные ресурсы для консервации городища.

По мнению отечественных ученых, сохранение городища Сарайшык повысит туристическую привлекательность нашей страны. Для этого надо превратить памятник в музей под открытым небом, развить туристическую инфраструктуру местности, улучшить деятельность областного музея-заповедника «Хан Ордалы Сарайшык».

В научной конференции приняли участие депутат Парламента РК Сарсенбай Енсегенов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, ведущие российские ученые – Эмма Зиливинская, Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая (Россия), Николай Боковенко, ИИМК РАН (Россия), ведущие казахстанские ученые Зейнолла Самашев, Даниял Кидирниязов, Карл Байпаков, Болат Кумеков, Жакен Таймагамбетов, Гарифолла Есим, Берекет Карибаев, Мухамбеткали Кипиев, также представители общественных организаций, государственных учреждений, местных исполнительных органов и СМИ.

В рамках конференции организована выставка, посвященная к истории городища Сарайшык. На выставке выставлены уникальные археологические находки, картины и другие артефакты, найденные во время научных исследований древнего городища.





Городище Сарайшык (Сарайджук) официально датируется XIII-XVI вв. Городище расположено на правом берегу р. Жайык, в 55 км от современного города Атырау. По данным паспорта оно имеет площадь более 100 га, однако каждый год площадь территории уменьшается под воздействием реки Жайык (Урал), размывающей берег, на котором расположен памятник.

По результатам археологических исследований на Сарайшыке был получен богатый материал, подтверждающий, что в эпоху средневековья город был важным торговым и культурным центром на Шелковом пути и его дорогах, соединявших средневековые цивилизации Востока и Запада. Об этом свидетельствуют выявленные в ходе раскопок многочисленные предметы быта горожан: керамические изделия, украшенные различными текстами арабской вязью, а также фрагменты трапезундских и крымских амфор, фрагменты чаш из китайского фарфора, а также большое количество изделий из кости, железа и бронзы. Богатый нумизматический материал свидетельствует о развитии активной торговли в этом городе. В ходе археологических исследований были раскопаны сохранившиеся окраины городища, где выявлены остатки городской жилой застройки, общественной бани, общественной постройки типа «хан».

Как полагают многие исследователи, городище Сарайшык построен на месте средневекового города Саксим, упоминаемого арабскими источниками в ХІ в. В ХІІІ - ХІV вв. городище получило широкую известность, в арабо-персидских источниках Сарайшык неоднократно упоминается как крупный городской торговый центр Золотой Орды на караванном пути из Европы в Среднюю Азию и Китай.

В 1395 г. Сарайшык подвергся разрушению войсками Тимура, как и большинство других золотоордынских городов. Однако в ХV в. он был возрожден и стал резиденцией ханов Ногайской орды, и просуществовал вплоть до конца ХVІ в. В 1580 году город подвергся разгрому русскими казаками и пришел в окончательное запустение.

Таким образом, историю развития Сарайшыка можно разделить на следующие основные периоды: ХІ-ХІІ в.в. (домонгольский период), ХІІІ-ХІV в.в. (золотоордынский период) и ХV-ХVІ в.в. (ногайский период).

В XIV в. Сарайшык был довольно значимым и влиятельным городом на Шелковом пути. Даже на сохранившемся периферийном участке города в начале 2000-х годов была выявлена усадьба дворцового типа (раскоп V).

Как утверждают источники, Сарайшык в ногайский период (XVI в.) представлял собой город-крепость, обнесенный со всех сторон стенами. Остатки укреплений сохранялись до середины XIX в. Побывавший здесь в 1824 г. историк А.И. Левшин, очевидно, видел главный въезд в крепость, отмеченный двумя треугольными бастионами. Крепость имела прямоугольную форму. В центральной части, ближе к Западу (к реке Сорочинке) находится холм с остатками окружающих его стен. Старые казаки в начале XX в. вспоминали, что на южной стороне этого возвышения некогда стояла башня из обожженного кирпича, от которой ныне не осталось ни следа (Трепавлов, 2001. С.242; Самашев, Кожа, 2007. С.236-257).

В настоящее время большая часть городища разрушена разливами реки Жайык (Урал), а также современным мусульманским кладбищем, новые захоронения которого устраиваются на поверхности древнего некрополя.

Подтопление территории города, судя по данным археологических раскопок, происходило уже в средние века.