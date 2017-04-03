Минкультуры и акимат Атырауской области подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум регулирует условия двустороннего сотрудничества в области создания соответствующих условий для охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

3 апреля в ходе пленарного заседания международной научно-практической конференции «Сарайшык: история великого города» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и акимат Атырауской области подписан Меморандум о сотрудничестве в области сохранения и использования историко-культурного достояния Республики Казахстан. Меморандум подписали министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Подписывая документ, министр и глава региона подчеркнули важность сохранения объектов историко-культурного наследия и значимость научных исследований в этой сфере,их пропаганды в целях патриотического воспитания и повышения туристической привлекательности Казахстана.

Меморандум регулирует условия двустороннего сотрудничества в области создания соответствующих условий для охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

Министерство и акимат намерены активизировать научные разработки, археологические исследования, консервационные и реставрационные работы, а также установить долгосрочное и конструктивное сотрудничество по вопросам защиты памятников истории и культуры региона.

Двустороннее сотрудничество будет сосредоточено на следующих приоритетных направлениях: комплексное изучение объектов историко-культурного наследия Атырауской области, в том числе комплекса «Хан ордалы Сарайшык», в состав которого входят городища Сарайшык, Актобе-Лаэти, Ушкан, караванный дворец «Тас кешу», и создании на этой базе туристского кластера.





Стороны договорились о создании инфраструктуры, включающей строительство берегоукрепительных работ протяженностью 1500 метров на участке городища «Сарайшык» без изменения существующего русла реки Жайык.

В целях обеспечения охраны уникальных объектов городища Сарайшык стороны договорились в максимально короткие сроки реализовать программу по определению границ и зон охраны исторических памятников, маркировке их территории соответствующими знаками и т.д.

Кроме того, на ежегодной основе будут определены конкретные приоритетные цели внутри или на пересечении проблемных вопросов, и приложены максимальные совместные усилия в решении поставленных задач.

Меморандум вступил в силу и действует в течение трех лет.