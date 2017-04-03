В шести областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

Ограничения на трассах введены в связи с погодными условиями.

3 апреля были введены ограничения движения для автотранспорта на различных участках дорог республиканского значения Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 536-552, участок от Кольцевой развязки до с.Сурган;

2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до с.Сурган.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (обильный снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Самара-Шымкент» км. 773-835, участок от п.Белогорка до г.Хромтау;

2.«Самара-Шымкент» км. 836-965, участок от г.Хромтау до п.Карабутак;

3.«Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, участок от п.Карабутак до границы Костанайской области.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-395, участок от границы Актюбинской области до п.Денисовка;

2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области;

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 589-729, участок от п.Щербаково до границы Северо-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области в связи с затоплением паводковыми водами ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.)

Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Караул».

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км. автодороги. По этой причине введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км. 90-167.

Объезд осуществляется по маршруту: «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь».

В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (размыв на 2229 км.).

Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.

На указанных участках имеются водопропускные трубы, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.