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В Питере на станции метро "Площадь Восстания" обезвредили самодельное взрывное устройство

3 апреля 2017, 20:44

На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Об этом пишет РИА Новости.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

Фото © AFP 2017/ Ruslan Shamukov


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