В Питере на станции метро "Площадь Восстания" обезвредили самодельное взрывное устройство
На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство.
Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Об этом пишет РИА Новости.
"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.
Фото © AFP 2017/ Ruslan Shamukov
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