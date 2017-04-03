В Питере на станции метро "Площадь Восстания" обезвредили самодельное взрывное устройство

На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Об этом пишет РИА Новости.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

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