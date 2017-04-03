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Токаев принес соболезнования семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге

3 апреля 2017, 21:34

Сенатор назвал произошедшее "отвратительным актом насилия".

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование пострадавшим в теракте в России, сообщает Zakon.kz.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Отвратительный акт насилия!", - написал он в своем твиттере.

Напомним, теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля.

По предварительным данным, десять человек погибли и более 50 пострадали.


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