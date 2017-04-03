Токаев принес соболезнования семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование пострадавшим в теракте в России, сообщает Zakon.kz.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Отвратительный акт насилия!", - написал он в своем твиттере.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Отвратительный акт насилия! — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 3 апреля 2017 г.

Напомним, теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля.

По предварительным данным, десять человек погибли и более 50 пострадали.