Токаев принес соболезнования семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге
Сенатор назвал произошедшее "отвратительным актом насилия".
Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование пострадавшим в теракте в России, сообщает Zakon.kz.
"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Отвратительный акт насилия!", - написал он в своем твиттере.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Отвратительный акт насилия!— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 3 апреля 2017 г.
Напомним, теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля.
По предварительным данным, десять человек погибли и более 50 пострадали.
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