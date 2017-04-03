В Генконсульстве Казахстана в Санкт-Петербурге открыли горячую линию

В МИД РК проверяют информацию о том, есть ли граждане Казахстана среди погибших и пострадавших.

В Генеральном консульстве Республики Казахстан в Санкт-Петербурге открылась горячая линия после взрывов в метро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт посольства РК в России.

«Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, повлекшего за собой человеческие жертвы. Разделяем боль невосполнимых утрат и выражаем искренние соболезнования семьям погибших, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщается на сайте.

На данный момент в МИД РК проверяют информацию о том, были ли граждане Казахстана среди пострадавших и погибших. Всю необходимую информацию можно получить по круглосуточному телефону горячей линии +7 812 33 52 544, Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге.