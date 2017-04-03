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Назарбаев выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

3 апреля 2017, 22:41

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ресс-службу Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Потрясены этой трагической вестью и искренне разделяем боль утраты вместе с народом Российской Федерации», - отмечается в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.


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