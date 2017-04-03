В Баку подвели итоги официального визита Назарбаева в Азербайджан

В Баку состоялся брифинг для представителей СМИ по итогам официального визита Назарбаева в Азербайджанскую Республику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что в ходе встречи был обсужден весь спектр вопросов, вынесенных на обсуждение.

- Основным стержнем наших взаимоотношений остается торговля, обеспечивающая возможности для развития других направлений взаимодействия. Сегодняшняя встреча выявила необходимость увеличения товарооборота, поскольку существующий объем в размере 140 млн долларов США не отвечает нашим интересам, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на большой нереализованный резерв двусторонних торгово-экономических связей.

- Наши страны должны использовать его для дальнейшего наращивания двусторонней торговли. Казахстан готов поставлять в Азербайджан металлургическую продукцию, уже экспортируемые локомотивы. Только объем овощной продукции из Азербайджана за один год вырос в 12 раз. С учетом согласованных действий в ближайшее время мы можем увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США, - заключил Президент Казахстана.

Далее Нурсултан Назарбаев подчеркнул приоритетность развития транспортно-транзитной сферы двух стран.

- В Казахстане построена железная дорога от китайской границы до Каспийского моря протяженностью около 2000 км, а также автомобильная дорога «Западная Европа-Западный Китай», которые приносят свои результаты. В настоящее время возник вопрос о направлении грузов из КНР в Европу через Кавказ, Каспийское море. Таким образом, очевиден огромный потенциал для Азербайджана, - отметил Глава государства.

Стратегическим назвал Президент Казахстана сотрудничество в сфере энергетики, где обе страны являются важными игроками на мировом рынке.

- Мы заинтересованы в обеспечении бесперебойной доставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, в том числе и через территорию Азербайджана. При запуске крупных проектов в Казахстане мы стараемся создать условия для локализации производства оборудования или другой продукции. В этой связи мы обсудили возможности создания совместных промышленных предприятий в тех сферах, где стороны имеют опыт и наработки, - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия наших стран в рамках международных и региональных организаций.

- Казахстан, являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сосредоточит свое внимание на имеющихся региональных проблемах. Относительно азербайджанско-армянского конфликта наша страна придерживается договоренностей, достигнутых в рамках принятых ООН резолюций. Казахстан поддерживает добрые отношения со всеми странами и всегда призывает к мирному регулированию конфликтов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана остановился на вопросе необходимости взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

Нурсултан Назарбаев отметив наличие общих культурно-исторических ценностей и отсутствие нерешенных проблем во взаимоотношениях, указал на возможности дальнейшего эффективного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов.

- Сотрудничество в данной сфере является весьма насыщенным и поддерживается тесными связями творческой интеллигенции, учебных заведений, научных организаций. Представители 130-тысячной азербайджанской диаспоры, проживающей в Казахстане, являются важным связующим звеном между нашими государствами, - подчеркнул Глава государства.

В завершение Глава государства выразил благодарность Президенту и народу Азербайджана за оказанное гостеприимство, пожелав процветания и благополучия.

Президент Казахстана пригласил И.Алиева участвовать в качестве почетного гостя в заседании ШОС и открытии международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

В свою очередь, И.Алиев отметил прочную основу отношений, свидетельством которой являются проведенные переговоры и пакет подписанных документов.

Лидер Азербайджана отметил плодотворность взаимодействия двух стран на международной арене.

⁃ Активное развитие политического взаимодействия наблюдается в рамках различных международных и региональных структур. Ещё раз поздравляю лично Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, - сказал И.Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в ходе визита был подробно обсужден весь спектр торгово-экономического сотрудничества.

⁃ Принято решение о проведении в ближайшее время заседания межведомственной правительственной комиссии. Будут обсуждены экспортные позиции наших стран, которые позволят увеличить двусторонний товарооборот. Радует увеличение инвестиций со стороны Азербайджана в экономику Казахстана и наоборот. Это представляет большой интерес для обеих сторон, - сказал И.Алиев.

В заключение лидер Азербайджана подчеркнул конструктивный характер обсуждения всего блока торгово-экономических, транспортных и энергетических вопросов в ходе состоявшихся двусторонних переговоров.

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В рамках официального визита Главы государства в Азербайджан были подписаны следующие документы:

⁃ Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в области логистики и железнодорожного транспортного машиностроения;

- Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении;

- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2017-2018 годы;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

- Совместная декларация Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.