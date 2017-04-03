В Петербурге после взрыва из метро эвакуировали более 1,2 тысячи человек

После взрыва в метро Петербурга эвакуировано более 1,2 тысячи человек, спасатели совместно с экстренными службами обследуют линии подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России одними из первых прибыли на место ЧС и в кратчайшие сроки совместно с бригадами скорой медицинской помощи организовали оказание помощи и эвакуацию пассажиров метро. Всего было эвакуировано более 1,2 тысячи человек. Для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения города задействован вертолет Ка-32 МЧС России", — отметили в министерстве.

Пожарно-спасательными подразделениями совместно с экстренными службами проводится обследование линий метрополитена, работа которого временно приостановлена.

"Для транспортного обеспечения властями города дополнительно развернуто пять наземных маршрутов, дублирующих линии метрополитена, задействованы более 160 автобусов. Для информирования населения о происшествии, правилах поведения, а также о режиме работы наземного общественного транспорта и введенных ограничениях движения на улицах Санкт-Петербурга МЧС России задействованы терминальные комплексы общероссийской системы информирования и оповещения населения", — сообщили в МЧС.

Совместно со спасателями на станциях метро работают медицинские бригады Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России (ВЦЭРМ). Кроме того, подготовлены дополнительные места для приема пострадавших, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу для оказания экстренной психологической помощи продолжают работать телефоны доверия. "К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более тысячи человек и около 300 единиц техники, в том числе более 300 человек и 40 единиц техники от МЧС России", — подчеркнули в пресс-службе.

Фото © РИА Новости. Александр Тарасенков