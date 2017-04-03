Взрыв в петербургском метро: хорошо спланированный акт устрашения

Организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга хорошо спланировали это преступление, они стремились бросить вызов всей стране, но их усилия не достигнут цели, считают эксперты. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Официально сообщалось о 10 погибших и 37 госпитализированных. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Полной неуязвимости не бывает

По мнению президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, теракт был хорошо подготовлен, ему могли предшествовать "отвлекающие моменты", направленные на переключение внимания правоохранительных органов, занимающихся безопасностью петербургского метро.

"Я думаю, что это довольно-таки хорошо спланированная акция", — сказал Гончаров. Но это должны установить те, кто будет заниматься расследованием, подчеркнул эксперт.

Судя по опубликованным кадрам с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов в тротиловом эквиваленте, а в качестве взрывчатки использовался пластид, считает Гончаров.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов считает, что взрыв могли устроить члены радикальных исламских группировок или украинские боевики, но "строить догадки без наличия первичной информации практически невозможно".





"Мы должны понимать, что у России сегодня много угроз. Не только с позиций радикального ислама. У нас и проблемы с Украиной, которая неоднократно заявляла о необходимости перенесения террористических актов на территорию РФ. У нас достаточно напряженная ситуация с различными националистическими организациями", — сказал Михайлов РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России имеется большое количество объектов повышенной опасности, охрана которых будет усилена.

"Но как бы мы ни пытались обеспечить их техническими средствами, они все равно будут уязвимы. Техническое обеспечение носит характер последнего рубежа. А все вопросы, которые связаны с предотвращением и пресечением террористических и экстремистских проявлений, они находятся в сфере оперативно-розыскной деятельности", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что сейчас невозможно судить, были ли лица, совершившие теракт, в поле зрения специальных служб. "Пока мы находимся в сфере первичной оценки ситуации", — заключил генерал.





Важны любые детали

По мнению президента международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифа Линдера, если произошла трагедия, то в системе обеспечения безопасности были допущены ошибки, которые, по его словам, надо выявлять и "максимально быстро, максимально жестко" исправлять.

"Сейчас просто взять и огульно обвинить сотрудников безопасности санкт-петербургского метрополитена в полной бездеятельности нельзя", — сказал Линдер в эфире "России 24".

"События недавнего времени, когда в том же самом Санкт-Петербурге были дезавуированы несколько террористических групп, говорит о том, что соответствующие спецслужбы стараются делать все, чтобы не допустить подобных трагедий", — подчеркнул Линдер.

Он отметил, что власти и граждане Санкт-Петербурга "очень четко" среагировали на произошедшее. "В городе отсутствует паника. Четко работают экстренные медицинские службы, службы спасения. Соответствующим образом организуется транспортное сообщение", — сказал эксперт.





Что касается хода расследования преступления, сейчас будут важны любые детали, касающиеся самодельного взрывного устройства, отметил Линдер. Любая взрывчатка оставляет следы, к тому же всякое взрывное устройство собирается из компонентов, по которым можно определить, кто его изготовил. "По характерным признакам можно, в принципе, определить, какая организация обучала террористов собирать взрывное устройство", — пояснил Линдер.

Он связал совершенный взрыв с усилением России на международной арене, в том числе в борьбе с глобальным терроризмом.

"Естественно, чем сильнее возвышается голос России на международной арене, тем больше злобы это вызывает в определенных кругах. Задача наших заклятых недоброжелателей – создать максимально неудобную социальную среду нашего с вами обитания. Задача же наших правоохранительных, специальных и административных органов – не допустить развития подобной ситуации и максимально консолидировать общество", — сказал Линдер.





Демонстративный вызов

Взрыв в метро Петербурга с высокой вероятностью является предумышленным демонстративным актом, направленным на запугивание, считает председатель высшего совета "Единой России", полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

"Мы будем ждать выводов уполномоченных органов. Однако взрывы в метро Санкт-Петербурга с высочайшей вероятностью являются предумышленным демонстративным заранее готовившимся актом. Эти варварские действия ещё раз показали, что главная цель террористов – посеять массовый страх и неуверенность, вызвать общественное смятение", — сказал Грызлов журналистам в понедельник.

"Не поддаться такому влиянию – общая задача российского общества и государства, представителей СМИ, политиков, всех, кто имеет влияние и авторитет в обществе", — подчеркнул он.

Организаторы взрыва в Петербурге стремились бросить вызов президенту РФ Владимиру Путину и возможностям России обеспечить безопасность своих граждан, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Страшная трагедия произошла сегодня в моем родном Петербурге. Не исключаю, что заказчики этой кровавой акции стремятся бросить вызов президенту России, который в этот день находится в Санкт-Петербурге. Вызов в том, чтобы подорвать доверие граждан к власти и к ее способности обеспечивать безопасность", — заявил Миронов.

По его словам, случившееся доказывает, что законодательные органы должны принять самые жесткие законодательные меры для борьбы с терроризмом.





Возможная связь с Сирией

Теракт в метро Санкт-Петербурга свидетельствует о продолжающейся серьезной угрозе международного терроризма и связан с участием РФ в сирийской кампании, считает программный директор клуба "Валдай Дмитрий Суслов.

"Теракт, безусловно, связан с участием России в сирийской кампании и в принципе в контртеррористической деятельности, которую Россия проводит на Ближнем Востоке — как в Сирии, так и за ее пределами. Время и место этого теракта носит политический характер – совершенно очевидно, что он готовился именно к визиту Путина в Санкт-Петербург, чтобы послать дерзкий сигнал о том, что международный терроризм будет и дальше сражаться и сопротивляться российским действиям", — сообщил Суслов РИА новости.

Эксперт отметил что пока, никто не взял ответственность за теракт, но, по его мнению, скорее всего это были "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра"* или какие-то связанные с ними радикальные исламистские террористические организации.





По словам Суслова, подобные теракты всегда вызывают разговоры о том, что России не стоит лезть в дела Ближнего Востока, что если бы Россия не вмешалась в гражданскую войну в Сирии и не стала бы активно сопротивляться террористам, то не было бы взрыва самолета, летевшего из Египта, и этого теракта.

"Такие размышления понятны с человеческой точки зрения, но они неправильны по сути, потому что если с международным терроризмом не бороться в тех местах, откуда он проистекает, то в конечном итоге он придет к нам в гораздо больших масштабах и с большими трагедиями и катастрофами, чем это имеет место сегодня. Если бы в Сирии пришли к власти радикальные исламисты, то нынешний теракт в Санкт-Петербурге мог бы быть не первым и уж точно не последним, подобные катастрофы происходили бы чаще. Главный метод противодействия – создание устойчивых институтов и государств на Ближнем Востоке, чем Россия сегодня всецело занимается в Сирии и в регионе в целом", — уверен он.





Цель террористов — посеять страх

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий подчеркнул, что замысел террористов – посеять страх, угрозу и разобщенность в обществе.

"Мы пока мало знаем про этот теракт: не знаем, кто его совершил и с какой целью, но знаем, что терроризм повсеместен, он странным и страшным образом поражает Лондон, Париж и прочие города. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с явлением, которое называется сетевым терроризмом, который исходит не из организации, которая все планирует и осуществляет, а из того, что некоторые люди, по тем или иным причинам, втягиваются в террористическую деятельность, так как им кажется, что, убивая и уничтожая, они созидают. Все страны связывает это проблема", — сообщил он РИА Новости.





По его словам, сегодня часто, хотя и не всегда, терроризм имеет корни на Ближнем Востоке.

"Так было не всегда, и не всегда так будет. Надо быть очень осторожным в вынесении вердиктов и определении принадлежности этих террористов – это уже дело тех, кто расследует теракты. Но нельзя ни на минуту забывать, что есть такая угроза, исходящая от большого количества людей: действовать против мира, разрушая его порядок и устойчивость, не давая людям планировать свою жизнь и созидать. Замысел террористов – посеять страх, угрозу и разобщенность, и в этом они преуспели. Хотя победы они не одержали, и надеюсь, что не одержат", — добавил эксперт.





Россию не сломить

Необходима постоянная мобилизация правоохранительной системы и инфраструктурных организаций для более надёжного противодействия террористической угрозе, прокомментировал взрывы в метро Петербурга член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Варварское преступление против пассажиров метрополитена в Санкт-Петербурге вызывает скорбь и волну негодования. Необходима постоянная мобилизация правоохранительной системы, инфраструктурных организаций и нашего общества для надёжного противодействия террористической угрозе", — цитирует Железняка пресс-служба.

По мнению депутата, должно быть проведено тщательное расследование причин произошедшего, а все виновные должны быть найдены и наказаны, "притом не только террористы, но и те, кто допустил возможность проноса взрывчатки на режимный объект".





"Подобным кровавым способом бандиты пытались запугать общество, заставить изменить твердую позицию нашей страны, которая ведет непримиримую войну с криминалом и международным терроризмом. Но преступники просчитались, наш народ не сломить", — заключил парламентарий.





Фото © РИА Новости. Анатолий Медведь