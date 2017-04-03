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Смертельные ранения погибшему в перестрелке в ВКО мог нанести полицейский

3 апреля 2017, 23:18

Подробности не разглашаются в интересах следствия.

Стали известны новые факты перестрелки в ВКО. По словам жителей села Улкен Нарын Катон-Карагайского района, где произошла перестрелка, смертельные ранения погибшему нанес сотрудник местного отдела полиции, сообщает корреспондент Аltaynews.kz.

Напомним, 2 апреля днем в селе Улкен Нарын произошла стрельба из огнестрельного оружия, в результате которой один человек погиб и двое госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

По неподтвержденной пока информации, инцидент произошел на территории станции техобслуживания. Смертельные ранения погибшему якобы нанес сотрудник местного отдела полиции, который заступился за своего родственника. Подробности не разглашаются в интересах следствия.


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