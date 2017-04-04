Смольный выделит 23 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте

Власти города выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшие с тяжелыми травмами получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие с легкими травмами - по 250 тысяч рублей

Смольный выделит из городского бюджета 23 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро Петербурга. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Из бюджета по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будет выделено 23 млн рублей", - сказала она.

Митянина добавила, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей, по 500 тысяч рублей выплатят пострадавшим с тяжелыми травмами, по 250 тысяч рублей - пострадавшим с легкими травмами.

Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии.

Информация о погибших и пострадавших противоречива. По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, пострадали 37 человек, еще 10 погибли (семеро погибли на месте, один раненый скончался по дороге в госпиталь, еще двое - уже в больницах). В свою очередь, пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что в больницы были доставлены 43 пострадавших, но не уточняет данных по погибшим.

Фото © Антон Ваганов/ТАСС