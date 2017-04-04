Бывший гендиректор ФК «Актобе» получал зарплату 4 млн тенге

Таким образом, с декабря 2015 года до октября 2016 года Васильеву было перечислено 40 миллионов 315 тысяч тенге.

3 апреля началось судебное заседание по делу бывшего генерального директора футбольного клуба «Актобе» Дмитрия Васильева и бывшего руководителя Актюбинского областного управления физкультуры и спорта Ескендирбека Маханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помощник областного прокурора Елюбек Таласов зачитал обвинительное заключение по коррупции в ФК «Актобе». Из материалов дела следует, что бывший генеральный директор клуба Дмитрий Васильев в марте-ноябре 2016 года выписывал премии и допустил коррупцию.

«Дмитрий Васильев, исполняя обязанности генерального директора ФК «Актобе» допустил ряд нарушений законности. Он был назначен на должность гендиректора в декабре 2015 года. В его обязанности входили организация производственно-хозяйственных и финансовых работ. Он был обязан обо всей проведенной работе отчитываться перед руководителем областного управления физкультуры и спорта Ескендирбеком Махановым и сдавать акты. В прошлом году на работу клуба было выделено 2 миллиарда тенге.

Маханов, в обязанности которого входило проверять исполнение работ, не придавал ничему значения и в марте-сентябре 2016 года по договору «О государственных закупках» перечислил 1 миллиард 665 миллионов 679 тысяч тенге. Таким образом, он создал условия Васильеву для беспрепятственного расходования бюджетных средств», - сказал прокурор на судебном заседании.

В ходе заседания было установлено, что после ухода бывшего руководителя управления А.Кулмагамбетова Маханов зарегистрировался в качестве члена ФК «Актобе». В качестве члена общества он присутствовал на играх Будапешт-Актобе, Атырау-Актобе, вместе с футболистами летал спецрейсами, расходовал государственные деньги. Таким путем он нанес государству ущерб в размере 1 миллион 94 тысячи тенге.

Выяснилось, что размер премий для сотрудников ФК «Актобе» должен был решать совет директоров. В 2015 году документ по выделению премий рассматривался, а в 2016 году совет директоров решил, что принимать такое решение не нужно. Потому что в футбольном сезоне 2016 года на команду «Актобе» не было возложено высоких обязательств, не было установлено требований по вхождению в число победителей.

«Васильев об этом решении знал и, тем не менее, назначил премии. На банковские счета членов клуба им было перечислено 240 миллионов тенге. В том числе, себе он выделил 21 миллион 150 тысяч тенге», - сказал прокурор Е.Таласов.

На совете директоров Ескендирбек Маханов, незаконно вошедший в совет, назначил генеральному директору Дмитрию Васильеву вместо 350 тысяч тенге зарплату в размере 4 миллионов тенге.

«Зарплата генерального директора составляла 4 миллиона тенге. Таким образом, с декабря 2015 года до октября 2016 года Васильеву было перечислено 40 миллионов 315 тысяч тенге. Ущерб - 36 миллионов 500 тысяч тенге. Кроме того, в июле 2016 года была выдана премия в размере 10 миллионов 980 тысяч тенге», - сказал прокурор.

В ходе судебного заседания Васильев и Маханов не согласились с предъявленным им обвинением. Васильев даже обратился с просьбой о прекращении дела.

Напомним, бывший директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев обвиняется по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата доверенного чужого имущества». Бывший руководитель областного управления физкультуры и спорта Ескендирбек Маханов обвиняется по той же статье, кроме того, по статье «Превышение власти или должностных полномочий».