В метро Алматы после взрыва в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности

После взрыва в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в метро Алматы, передает телеканал КТК.

Об этом сообщили в администрации метрополитена. Каждого пассажира алматинской подземки теперь тщательно досматривают у входа. Дополнительно введены пешие патрули на платформах всех девяти станций.

Особое внимание специалисты метрополитена уделяют входным группам и лестничным пролетам.

Отмечается, что год назад для единственного в Казахстане метро приобрели рамки металлоискателей и рентген-сканеры.