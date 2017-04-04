В метро Алматы после взрыва в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности
Особое внимание специалисты метрополитена уделяют входным группам и лестничным пролетам.
После взрыва в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в метро Алматы, передает телеканал КТК.
Об этом сообщили в администрации метрополитена. Каждого пассажира алматинской подземки теперь тщательно досматривают у входа. Дополнительно введены пешие патрули на платформах всех девяти станций.
Особое внимание специалисты метрополитена уделяют входным группам и лестничным пролетам.
Отмечается, что год назад для единственного в Казахстане метро приобрели рамки металлоискателей и рентген-сканеры.
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