В Алматы планируют создать дождевую канализацию

Арычная система протяжённостью в тысячу километров Алматы от подтоплений давно не спасает, и в сезон дождей город тонет.

В Алматы всё-таки может появиться дождевая канализация. Концепцию по строительству так называемой поперечной ливнёвки уже разрабатывают. Она избавит Алматы от потопов, а городские власти - от необходимости оправдываться после каждого ливня. К этой весне они готовились тщательно: реконструировали 15 километров арыков, ещё несколько сотен километров почистили, передает телеканал КТК.

Арычная система протяжённостью в тысячу километров Алматы от подтоплений давно не спасает, и в сезон дождей город тонет. В лучшем случае под водой оказываются пешеходные переходы. В худшем – сами пешеходы.

Чтобы в этом году горожане не погружались ни в лужи, ни в пучины отчаяния, городские власти особенно тщательно готовились к паводкам. Ремонтировали, очищали и... думали. О строительстве ливнёвки! Ей всё-таки быть. Вот только когда быть, неизвестно.

Александр Сергеев, руководитель отдела Управления природных ресурсов г. Алматы:

- Разрабатывается такая программа, концепция по строительству поперечной ливневой канализации для того, чтобы в неё сбрасывались те арыки, которые идут с юга на север.

Проекты дождевой канализации разрабатывают уже десять лет, но их реализации всегда что-то мешает. То денег не хватает, то технических возможностей. До того как Алматы не вырос, а климат не изменился, чиновники плыли по течению. И лишь недавно поняли, что... приплыли!

Александр Сергеев, руководитель отдела Управления природных ресурсов г. Алматы:

- Обследовали совместно с акиматами районов и выявили почти 450 километров таких вот участков, где нужно строительство, где нужна пробивка тупиковых арыков, где нужна пробивка переходов под дорогами.

Чиновники уверяют: арыки в городе нужны не для отведения дождевой воды, а для полива. Независимые эксперты не соглашаются: изначально при планировке города каналы служили для обеих целей. Но сейчас проку от них никакого: отверстия для полива почему-то забетонированы. Ну а сами арыки превратились в свалки бытового мусора.

Менлибай Мырзахметов, доктор технических наук:

- Эти дождевые лотки, канавы, которые на улицах, наше население, к сожалению, из-за низкой культуры, они забиваются. А городские службы благоустройства не успевают их очистить, подготовить. А у нас дожди и летом, и весной, и осенью. Постоянно идут дожди.

Ну а где-то арыки и вовсе тупиковые. Эксперты рассказывают, что при хаотичной застройке часть из них просто уничтожили. Вот и получается, арычной системы уже нет, а ливнёвой канализации ещё нет. В Алматы десятки арыков заканчиваются ничем. Но главное, чтобы точно так же не закончились и амбициозные строительные планы властей и тупиковая система, наконец, стала действующей.