Похороны Евгения Евтушенко состоятся 12 апреля

По словам друга семьи Михаила Моргулиса, прощание с поэтом в США пройдет 5 апреля, в РФ - в день похорон

Похороны Евгения Евтушенко в России перенесены на 12 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

"Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля", - пояснил он.

По его словам, гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а захоронен поэт будет, как и планировалось, в подмосковном поселке Переделкино. В настоящее время прощание и похороны планируются на один день.

В то же время прощание с Евтушенко в США будет организовано в ближайшую среду, 5 апреля. "Отпевание в церкви Университета города Талса (штат Оклахома) и прощание пройдет в среду, в 17:00 по местному времени (01:00 мск 6 апреля)", - указал Моргулис. Он также напомнил, что отпевание пройдет в межконфессиональной церкви, где соберутся друзья и близкие поэта.

Кроме того, отдельная церемония прощания с Евгением Евтушенко запланирована в этот день и в здании самого университета, где поэт преподавал в течение последней четверти века, с 1992 года. "Преподаватели, коллеги, студенты, бывшие ученики пожелали также проститься с великим Евтушенко, которого здесь очень почитали и уважали", - пояснил Моргулис.

После этого, предположительно, в среду-четверг, тело будет доставлено в Россию. Однако церемония прощания и похорон пройдет уже на следующей неделе, поскольку, как сказал друг семьи, "там не успевают все организовать и завершить, не хватает времени". Сам Михаил Моргулис также собирается приехать в эти дни в российскую столицу. "Несмотря на то, что мне удастся проститься с Женей в Оклахоме, Маша (Евтушенко - супруга поэта - прим. ТАСС) просила быть с ней и в России, поддержать и проститься в последний раз с Женей", - добавил он.

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1991 году, заключив контракт с Университетом города Талса, он уехал в США преподавать на английском языке русскую литературу, историю российского и европейского кино. Скончался поэт на 85-м году жизни в результате онкологического заболевания в госпитале того же города, в котором проходил лечение с 12 марта.

Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС