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Новости за сегодня

Во вторник в Казахстане возможны сильные дожди

4 апреля 2017, 06:00

Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на севере и северо-западе - низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юго-востоке и на северо-западе местами сильные осадки, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на севере и северо-западе - низовая метель.

В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях - местами низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами метель, туман, гололед, ночью на большей части, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами – метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 4°, облачно: слабый дождь.

В Астане днем -2°, преимущественно облачно: снег .

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Reuters


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