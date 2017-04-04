Во вторник в Казахстане возможны сильные дожди

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юго-востоке и на северо-западе местами сильные осадки, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.