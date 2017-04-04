Во вторник в Казахстане возможны сильные дожди
4 апреля 2017, 06:00
Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на севере и северо-западе - низовая метель.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, на юго-востоке и на северо-западе местами сильные осадки, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохранятся порывистый ветер, туман, гололед, на севере и северо-западе - низовая метель.
В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях - местами низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами метель, туман, гололед, ночью на большей части, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами – метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью на большей части 15-20, порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 4°, облачно: слабый дождь.
В Астане днем -2°, преимущественно облачно: снег .
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Reuters
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