Путин возложил цветы у станции метро Петербурга, где произошёл взрыв
4 апреля 2017, 06:25
Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.
Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции петербургского метро "Технологический институт", где произошёл взрыв, сообщает Life.ru.
3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.
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Фото: РИА Новости
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