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Путин возложил цветы у станции метро Петербурга, где произошёл взрыв

4 апреля 2017, 06:25

Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции петербургского метро "Технологический институт", где произошёл взрыв, сообщает Life.ru.

3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

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Фото: РИА Новости


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