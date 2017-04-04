Путин возложил цветы у станции метро Петербурга, где произошёл взрыв

3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.