МИД РК прокомментировало возможное участие казахстанца в организации теракта в Санкт-Петербурге
4 апреля 2017, 06:50
По состоянию на 5.30 ч. утра по времени Астаны, среди опознанных тел граждан Казахстана нет.
Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал появившуюся информацию об участии казахстанца в теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz.
"3 апреля в 21:06 ч. по местному времени к Генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алматы, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын - Арышев Максим Витальевич, 09.08.1996 г.р., студент 3 курса Санкт-Петербургского Экономического университета. В Санкт-Петербурге М.Арышев проживает вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14:30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции Сенная площадь через Технологический институт. В настоящее время Генеральный консул РК в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв теракта. По состоянию на 5.30 ч. утра по времени Астаны, среди опознанных тел граждан Казахстана нет. Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал Ануар Жайнаков на странице в Facebook.
Напомним, ранее появилась информация о возможном участии 22-летнего казахстанца в организации теракта.
3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.
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Фото: социальные сети
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