Непобежденный британец хочет драться с победителем боя Головкин — Сондерс

В настоящее время Лэнгфорд — претендент на титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Британский боксер Томми Лэнгфорд (18-0, 6 КО) рассчитывает встретиться с победителем боя Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) — Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО), сообщает Sports.kz.





В настоящее время Лэнгфорд — претендент на титул временного чемпиона мира по версии WBO. Победа 22 апреля над грузином Автандилом Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) позволит ему стать временным чемпионом организации.





Чемпионом же WBO сейчас является Сондерс, и именно этого пояса не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе.





"Я могу стать обязательным претендентом для Сондерса. Объединительный бой может стать важнее обязательного. Надеюсь, что Билли Джо получит большой бой с Головкиным. Я постараюсь, чтобы мой бой за временный титул прошел успешно. Я не совсем уверен, как все это работает, но, насколько понимаю, в итоге я буду в фантастическом положении: победитель бой Головкин — Сондерс должен будет встретиться со мной. Я сделаю Билли!" — сказал Лэнгфорд.





Промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, продолжают переговоры о проведении боя. Ожидается, что он состоится в июне или в июле в Астане.



