Компания Tesla опередила Ford по рыночной стоимости
4 апреля 2017, 07:37
На момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 млрд долларов, в то время как Ford оценивалась в 46 млрд долларов.
Американская автомобилестроительная компания Tesla по своей рыночной стоимости опередила автоконцерн Ford после того, как ее акции поднялись в цене на 7,27%, передает Би-би-си.
На момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 млрд долларов, в то время как Ford оценивалась в 46 млрд долларов.
Акции Tesla выросли после того, как компания сообщила о рекордных поставках автомобилей в первом квартале текущего года.
За этот период компания поставила более 25 тыс. машин, что на 70% больше поставок за первый квартал прошлого года. Всего в прошлом году Tesla поставила 76 тыс. электрокаров.
При этом Ford по итогам прошлого года продал около 6,7 млн автомобилей.
В этом году Tesla готовится начать продажи в США бюждетного автомобиля Model 3 и рассчитывает на массовый спрос.
"Пять лет назад никто ничего не знал о Tesla. Сегодня люди хотят Tesla. Она опередила BMW как самый ожидаемый автомобиль", - отмечает технологический аналитик Бен Калло.
По его словам, харизматичный образ основателя и главы компании Илона Маска притягивает к ней талантливых сотрудников и инвесторов.
Компания Tesla была основана в 2003 году и специализируется на выпуске электромобилей. Она также занимается созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Фото: REUTERS
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