В ЗКО огромное количество мертвой рыбы выбросило на берег реки

Рыба, по мнению местных жителей, погибла из-за нехватки воздуха — зимой акимат запретил местным жителям ловить рыбу.





«Люди говорили акимату, что срочно нужно спасать рыбу. Она задыхалась зимой. Жителям запретили ловить рыбу, штрафовали нас», — говорит Инжумаржан Газизова.





По словам женщины, рыба на берегу лежит уже второй месяц. Никто не убирает, рядом играют дети.





«Никто не убирает теперь все это, запах стоит ужасный. Никому нет дела до этого. Все это гниет, скоро начнутся эпидемии. Акимату нет дела. Их сегодня-завтра не будет, а нам здесь жить. Помогите», — говорит Инжумаржан.





По словам жителя села Радима Рахметова, для того чтобы решить данную проблему, нужно межгосударственное соглашение.





«Это талый водоем, он не имеет притоков. Раньше народ поил скот из этого водоема, и для этого делали лунки. Теперь почти у всех центральное водоснабжение, и поэтому рыбе не хватает кислорода. Проблема есть, и ее пытаются решить. Для того чтобы водоем соединить с рекой Сарыөзен (3 км), нужно межгосударственное соглашение, так как река трансграничная», — говорит Радим Рахметов.





Как утверждает зам акима Казталовского района, на данный момент все последствия были устранены.





«Да такая проблема была. Из-за-за внезапного заморозка рыба вымерла, такое бывает. Сейчас все было очищено, ничего уже там нет. Вывезли рыбу, сейчас никакой опасности нет», — прокомментировал зам акима района Нуредтен Кутхожин.