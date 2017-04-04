В Колумбии селевые потоки привели к гибели 270 человек
4 апреля 2017, 08:13
Ранее называлась цифра в 262 погибших.
Органы судебной медицины Колумбии сообщили в понедельник вечером, что число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 273 человек, передает РИА Новости.
Ранее называлась цифра в 262 погибших.
По сообщению радио Caracol, тела 100 человек уже переданы родственникам для похорон.
Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.
На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены 40 миллиардов песо (порядка 14 миллионов долларов из специального фонда), сказал Сантос.
Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.
Фото: AP Photo/ Uncredited
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