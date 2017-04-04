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Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования

4 апреля 2017, 08:23

Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность.

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, передает Lenta.ru.

«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность.

По его словам, президенты отметили, что «терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща». Путин и Трамп «условились продолжать контакты», добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге сказал, что США осуждают взрыв в петербургском метро и выражают соболезнования семьям погибших. «США осуждают этот ужасный акт насилия. Наши мысли и молитвы вместе с российскими гражданами, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями погибших», — отметил он.

Спайсер уточнил, что с российской стороной уже связывались представители администрации, после того как стало известно о взрыве.

Ранее Трамп, беседуя с журналистами, назвал взрыв в петербургском метро «ужасной вещью».

3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

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Фото: Getty Images

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