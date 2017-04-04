Размыло паводками часть дороги и опору моста в Карагандинской области

Имеются незначительные переливы на четырех участках дорог местного значения и двух участках республиканского значения - это в Каркаралинском и Шетском районах.

Паводковые воды размыли часть дороги республиканского значения и опору автодорожного моста областного значения в Карагандинском регионе, передает МИА «Казинформ».





Кроме того, переливы талых вод произошли на 26 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения общей протяженностью более 3,5 км, а также на двух участках железных дорог.





«Потоки воды размыли один участок автодороги республиканского значения Акчатау-Кызылорда-Павлодар в Шетском районе и один участок дороги местного значения Ынталы-Бесоба Каркаралинского района. Также деформировался автодорожный мост дороги областного значения Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадыр-Моиынты, проходящего через реку Жаман-Сарысу», - сообщил руководитель пресс-службы департамента по ЧС Куаныш Муталлапов.





Размыв промежуточной опоры моста произошел на 72-73 километрах трассы. Опора накренилась. Движение всех видов транспорта по мосту перекрыто, выставлены дорожные знаки. Имеются незначительные переливы на четырех участках дорог местного значения и двух участках республиканского значения - это в Каркаралинском и Шетском районах.





«В связи с подъемом уровня воды в реке Жаман-Сарысу возникла угроза переполнения плотины Дальняя, расположенной в полутора километрах выше центральной усадьбы села Коктенколь. В целях исключения возможного прорыва плотины силами акимата и подразделениями департамента по ЧС укреплено тело дамбы мешкотарой и расширено русло автоматического водосброса. В результате проведенных работ угроза прорыва тела плотины снята», - рассказал Куаныш Муталлапов.





Для защиты от талых вод населенных пунктов возведено 2,3 километра грунтовых насыпей, набрано и уложено порядка 9 тысяч штук мешкотары, откачено порядка 700 кубометров воды. В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ всего по области задействовано более 600 человек личного состава, 135 единиц техники, 6 водооткачивающих устройств.



