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В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ

4 апреля 2017, 09:00

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой и реализацией сжиженного газа за рубеж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

В соответствии с поручением Правительства и акимата Актюбинской области, службой экономических расследований департамента государственных доходов области были проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия совместно с сотрудниками Главной транспортной прокуратуры РК, департамента Комитета национальной безопасности, ДВД области и линейным отделом внутренних дел.

В результате совместных действий на станции Актобе была пресечена деятельность преступной группы, совершившей экономическую контрабанду, незаконную транспортировку и реализацию в особо крупном размере сжиженного газа, предназначенного для внутреннего потребления населением области, за пределы региона и за рубеж в третьи страны.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия: обыски, выемки, задержания причастных лиц проведены на территории газосетевых организаций региона.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Фото: Sputnik Кыргызстан

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