Названный подозреваемым в исполнении взрыва в метро сам явился в полицию
4 апреля 2017, 09:01
Мужчина к совершению теракта не причастен
В отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро. «Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», — сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен, передает РБК.
Ранее телеканал РЕН ТВ и издание «Фонтанка» опубликовали скриншот с записи камеры наружного наблюдения, на котором изображен человек, предположительно совершивший теракт. На кадре видно, что это высокий мужчина с бородой и в черной одежде. Позже «Пятый канал» опубликовал фотографию второго подозреваемого в причастности к организации теракта.
«Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции «Площадь Восстания». Бомбу, к счастью, удалось своевременно обнаружить и обезвредить», — говорилось сообщении канала
В то же время источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил смертник, его личность уже установлена.
«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии», — сказал собеседник агентства.
По словам еще одного источника, предполагаемый террорист-смертник был связан с радикальными исламистами.
«Предварительно установлено, что мужчина, подорвавший себя в метро Петербурга, был связан с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками», — рассказал он. Следователям удалось выяснить, пояснил источник, что террорист пронес взрывное устройство в метро в рюкзаке.
«Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», — уточнил собеседник агентства. Источник РИА Новости подтвердил, что по одной из версий, взрыв совершил смертник. «Следствие прорабатывает все версии случившегося. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником», — рассказал он.
Взрыв в вагоне петербургского метро произошел днем 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Генпрокуратура заявила, что взрыв является терактом. Движение в метро Санкт-Петербурга было полностью остановлено, пассажиры эвакуированы. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек, еще более 40 человек получили ранения и были госпитализированы. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».
Фото: rbk.ru
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