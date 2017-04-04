Казахстанец, которого подозревают в организации теракта, сам оказался его жертвой

«Фонтанка» назвала имя предполагаемого смертника, устроившего взрывы в Санкт-Петербургском метро 3 апреля. По версии издания им оказался 22-летний уроженец Казахстана Максим Арышев.





Максим, вероятнее всего, был жертвой, а не исполнителем преступления. Издание "Открытая Россия" изучила страницы молодого человека в социальных сетях, поговорила с его одногруппником и пришла к выводу, что





Максим Арышев — студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета, главный корпус которого располагается на набережной канала Грибоедова. 3 апреля в 14.15 у Арышева закончилась третья пара; на четвертую молодой человек решил не идти.





«После третьей пары он пошел как обычно до станции метро Невский Проспект, он всегда туда ходит», — рассказал Открытой России Юрий Романов, одногруппник Арышева. «С другим одногруппником мы пошли до станции Гостиный Двор. Получается, мы сели с Максимом в один поезд, но в разные вагоны — он обычно садится в начало, а я был где-то в конце. Почему-то мне захотелось выйти на Сенной, я вышел, и через 10 секунд услышал взрыв», — говорит Романов.





По данным «Ъ», взрыв произошел во втором вагоне. Вероятно, в нем и ехал Арышев; его близость к эпицентру взрыва и позволила источникам «Фонтанки» предположить причастность молодого человека к преступлению.





Страница Максима «Вконтакте» выдает в нем обыкновенного студента.





«Он был общительный, шутил, ничего подозрительного в нем не было. 3 апреля я здоровался с ним за руку, он был абсолютно обычный», — говорит Романов.





Он также отмечает, что Максим не похож на человека, которого СМИ, ссылаясь на фотографии с камер наблюдения, называют исполнителем теракта.





«На нем даже куртка была другого цвета, серая такая, как пиджак. Это абсолютно точно не он».





Сервис «Яндекс.Метро» оценивает время пути от станции «Невский Проспект» до станции «Площадь Восстания», где была заложена вторая бомба (по одной из предварительных версий это сделал один человек) в 7 минут; пешком — около двадцати минут. Таким образом, Арышев бы не смог заложить взрывное устройство на «Площади Восстания», а затем вернуться на синюю ветку и успеть сесть в один поезд с Романовым.





После новостей о том, что в Санкт-Петербургском метро произошли взрывы, одногруппники начали беспокоиться за Арышева, так как он долго не появлялся онлайн, рассказывает Романов. Девушка Максима опубликовала пост, в котором призвала помочь с поисками молодого человека: он пропал во время теракта, и среди пострадавших в больницах ей не удалось его найти.





Conflict Intelligence Team также считает, что совокупность этих факторов говорит о том, что Арышев был жертвой, а не исполнителем.





Сам Романов считает, что в случившемся виновато руководство университета: «Если бы они следили за посещаемостью, если бы все остались на четвертую пару, такого бы не произошло. Получается, он погиб из-за того, что хорошо учился — нас вообще на пары ходило человек восемь».





Фото: личная страница Максима Арышева ВКонтакте



