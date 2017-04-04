В Астрахани неизвестные расстреляли двух полицейских
4 апреля 2017, 09:09
Предполагаемые нападавшие передвигаются на "Газели".
Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани, которые приехали на оформление ДТП, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Ночью 4 апреля в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March в Ленинском районе города Астрахани. На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС №1. По предварительным данным, во время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи", — пояснили в УМВД по области.
Оперативный план "Сирена" введен в связи с розыском подозреваемых в убийстве, предполагаемые нападавшие передвигаются на "Газели". Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенант и старший лейтенант. У одного из них остались двое детей.
Фото: В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области
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