Роскошную свадьбу устроил сыну дагестанский чиновник

Праздник обошелся в несколько миллионов рублей.

В Сети обсуждают пышную свадьбу Гамзата Гамзатова, сына бывшего мэра Буйнакска Гусейна Гамзатова. Торжество, прошедшее в конце марта, собрало более 700 гостей в одном из самых дорогих залов Махачкалы , передает , передает Spletnik





По сведениям прессы, праздник обошелся в несколько миллионов рублей: стоимость аренды помещения, где собрались многочисленные гости, оценивается в сотни тысяч рублей, зал утопал в свежих цветах, а танцевали молодожены под песни Любови Успенской, которая выступила для них.





Избранницей Гамзата Гамзатова стала школьная учительница по имени Саният, представшая рядом с женихом в украшенном вышивкой и кристаллами белом платье с длинным шлейфом.





Пользователи соцсетей сравнили свадьбу сына Гусейна Гамзатова с семейным торжеством миллиардера Гуцериева, чей сын Саид женился весной прошлого года.











