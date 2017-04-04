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Роскошную свадьбу устроил сыну дагестанский чиновник

4 апреля 2017, 09:17

Праздник обошелся в несколько миллионов рублей.

В Сети обсуждают пышную свадьбу Гамзата Гамзатова, сына бывшего мэра Буйнакска Гусейна Гамзатова. Торжество, прошедшее в конце марта, собрало более 700 гостей в одном из самых дорогих залов Махачкалы, передает Spletnik.

По сведениям прессы, праздник обошелся в несколько миллионов рублей: стоимость аренды помещения, где собрались многочисленные гости, оценивается в сотни тысяч рублей, зал утопал в свежих цветах, а танцевали молодожены под песни Любови Успенской, которая выступила для них.

Избранницей Гамзата Гамзатова стала школьная учительница по имени Саният, представшая рядом с женихом в украшенном вышивкой и кристаллами белом платье с длинным шлейфом.

Пользователи соцсетей сравнили свадьбу сына Гусейна Гамзатова с семейным торжеством миллиардера Гуцериева, чей сын Саид женился весной прошлого года.



Фото: spletnik.ru

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