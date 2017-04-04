Отсидевший за убийство житель Костаная вновь убил человека
4 апреля 2017, 09:30
Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.
17 января 2017 года сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 47-летний житель Костаная, ранее судимый, передаёт alau.kz со ссылкой на руководителя управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.
Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.
«Во время распития спиртного друзья поссорились. Скандал случился на бытовой почве. Своего друга он ударил ножом, от которого мужчина скончался». — сообщил Кайрат Жусупов.
По результатам досудебного расследования действия квалифицированы по статье»Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку». Прокуратурой области уголовное дело в отношении 47-летнего костанайца направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.
Наталья Луговская
Фото с сайта livekuban.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851840-d21e29bd1bd9cea86aed6418cff8aa1d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...