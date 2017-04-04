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Отсидевший за убийство житель Костаная вновь убил человека

4 апреля 2017, 09:30

Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.

17 января 2017 года сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 47-летний житель Костаная, ранее судимый, передаёт alau.kz со ссылкой на руководителя управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.

Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.

«Во время распития спиртного друзья поссорились. Скандал случился на бытовой почве. Своего друга он ударил ножом, от которого мужчина скончался». — сообщил Кайрат Жусупов.

По результатам досудебного расследования действия квалифицированы по статье»Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку». Прокуратурой области уголовное дело в отношении 47-летнего костанайца направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.

Наталья Луговская
Фото с сайта livekuban.ru

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