Отсидевший за убийство житель Костаная вновь убил человека

Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.

17 января 2017 года сотрудниками ДВД Костанайской области задержан 47-летний житель Костаная, ранее судимый, передаёт alau.kz со ссылкой на руководителя управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.





Костанаец в 2009 году сел за убийство на 6 лет. В январе 2017 года он вновь убил человека — своего друга.





«Во время распития спиртного друзья поссорились. Скандал случился на бытовой почве. Своего друга он ударил ножом, от которого мужчина скончался». — сообщил Кайрат Жусупов.





По результатам досудебного расследования действия квалифицированы по статье»Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку». Прокуратурой области уголовное дело в отношении 47-летнего костанайца направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.





Наталья Луговская