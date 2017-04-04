Министр обороны РК проверил ход весеннего призыва
4 апреля 2017, 09:43
Министр обороны лично побеседовал с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва.
Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Шымкентский гарнизон, где проверил ход весеннего призыва 2017 года в сборном пункте Департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
На сборном пункте глава военного ведомства заслушал доклад начальника ДДО ЮКО о текущей обстановке и процессе проведения призывной кампании.
В ходе работы Министр обороны лично побеседовал с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва. По итогам проверки глава ведомства поставил ряд конкретных задач перед руководством ДДО ЮКО касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу.
Следует отметить, что в настоящее время из областного сборного пункта в г. Шымкент направлены несколько команд в воинские части Пограничной службы КНБ РК, кроме того, стартовал отбор в Службу государственной охраны РК.
Фото МО РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851843-dbc2811d583183c1e3abeba48b74dc66
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...