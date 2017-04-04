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Министр обороны РК проверил ход весеннего призыва

4 апреля 2017, 09:43

Министр обороны лично побеседовал с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва.

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Шымкентский гарнизон, где проверил ход весеннего призыва 2017 года в сборном пункте Департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

На сборном пункте глава военного ведомства заслушал доклад начальника ДДО ЮКО о текущей обстановке и процессе проведения призывной кампании.

В ходе работы Министр обороны лично побеседовал с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва. По итогам проверки глава ведомства поставил ряд конкретных задач перед руководством ДДО ЮКО касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу.

Следует отметить, что в настоящее время из областного сборного пункта в г. Шымкент направлены несколько команд в воинские части Пограничной службы КНБ РК, кроме того, стартовал отбор в Службу государственной охраны РК.

Фото МО РК

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