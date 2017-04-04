В Казахстане сокращается количество чрезвычайных ситуаций - исследование

Ежегодно в стране регистрируется в среднем 17,7 тыс. чрезвычайных ситуаций, приносящих порядка 5,5 млрд тенге материального ущерба. В них ежегодно страдают 4,2 тыс. человек, из которых погибают 1,3 тыс. - 31% пострадавших

По данным МЧС РК, за 2016 год в стране зафиксировано 16 823 ЧС, что на 4,8% меньше уровня предыдущего года. Происшествия техногенного характера в общем количестве ЧС составили 88% или 14 762 случая, сократившись на 1,7% к 2015 году. Происшествия природного характера сократились на 22,7% до 2 061 случая.

Численность пострадавших сократилась на 10% к 2015 году и составила 3 691 человек. Из них число погибших снизилось на 3,3% до 1 196 человек. В техногенных происшествиях число погибших увеличилось с 684 до 728 человек. От природных явлений погибло 468 человек - 553 было годом ранее.





Большая часть жертв от ЧС погибла в водоемах. Ежегодно на водоемах гибнет в среднем 484 человека - 37% от всех смертельных происшествий. За 2016 год на водоемах страны погибли 451 человек, что на 16,3% меньше 2015 года. Большинство таких случаев приходится на ЮКО - 76 человек, ВКО - 50 человек и на Алматинскую область - 49 человек.





В связи с сокращением числа ЧС, материальный ущерб сократился на 17% к 2015 году и составил 3,4 млрд тенге - 4,1 млрд годом ранее. Из которых 95% берут на себя производственные и бытовые пожары. За 2016 год материальный ущерб от пожаров составил 3,3 млрд тенге или минус 18,4% к 2015 году.