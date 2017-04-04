В Казахстане сокращается количество чрезвычайных ситуаций - исследование
4 апреля 2017, 09:44
За 2016 год таких случаев было на 5% меньше, чем в 2015 году. Число погибших в ЧС уменьшилось на 3%.
Ежегодно в стране регистрируется в среднем 17,7 тыс. чрезвычайных ситуаций, приносящих порядка 5,5 млрд тенге материального ущерба. В них ежегодно страдают 4,2 тыс. человек, из которых погибают 1,3 тыс. - 31% пострадавших, передает Rankin.kz
По данным МЧС РК, за 2016 год в стране зафиксировано 16 823 ЧС, что на 4,8% меньше уровня предыдущего года. Происшествия техногенного характера в общем количестве ЧС составили 88% или 14 762 случая, сократившись на 1,7% к 2015 году. Происшествия природного характера сократились на 22,7% до 2 061 случая.
Численность пострадавших сократилась на 10% к 2015 году и составила 3 691 человек. Из них число погибших снизилось на 3,3% до 1 196 человек. В техногенных происшествиях число погибших увеличилось с 684 до 728 человек. От природных явлений погибло 468 человек - 553 было годом ранее.
Большая часть жертв от ЧС погибла в водоемах. Ежегодно на водоемах гибнет в среднем 484 человека - 37% от всех смертельных происшествий. За 2016 год на водоемах страны погибли 451 человек, что на 16,3% меньше 2015 года. Большинство таких случаев приходится на ЮКО - 76 человек, ВКО - 50 человек и на Алматинскую область - 49 человек.
В связи с сокращением числа ЧС, материальный ущерб сократился на 17% к 2015 году и составил 3,4 млрд тенге - 4,1 млрд годом ранее. Из которых 95% берут на себя производственные и бытовые пожары. За 2016 год материальный ущерб от пожаров составил 3,3 млрд тенге или минус 18,4% к 2015 году.
Ежегодно 96% происшествий техногенного характера в стране составляют производственные и бытовые пожары, регистрируются в среднем 14,5 тыс. пожаров. Пострадавших в пожарах насчитывается в среднем 987 человека, из которых 402 человека или 40% погибают. За 2016 год в стране зафиксировано 14 192 пожара. По сравнению с 2015 годом количество пожаров сократилось на 1,8%.
К основным объектам возникновения пожаров относится: жилой сектор - 68,1%, транспортные средства - 15,7%, предприятия торговли - 3,4%
13% всех пожаров приходится на Карагандинскую область - 1 777 случаев за 2016 год (+4% к 2015 году). 12% приходится на ВКО - 1 716 случаев (-9%). 11% на Алматинскую область - 1 620 случаев (-5%). На Костанай 8% - 1 154 случая (+7%), на Павлодар 7% - 925 случаев (-3%).
Также ежегодно 60% происшествий природного характера составляют опасные инфекционные заболевания, фиксируется в среднем 1,5 тыс. случаев в которых страдает в среднем 1 779 человек, из которых 9 погибают. За 2016 год было зафиксировано 1 198 случаев, что на 17% меньше предыдущего года. Пострадало 1 305 человек, из них погибло 13 (на 3 человека больше 2015 года).
Фото: Neskuchno-news
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851844-bee359d14c020010c7abab1d7eeaa77c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...