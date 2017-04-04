«Чужой: Завет»: вышел новый тизер

До выхода на экраны блокбастера осталось чуть больше месяца.

Новый фильм культового режиссёра Ридли Скотта, как обещают создатели, должен пролить свет на происхождение ужасающих Чужих - кровожадных инопланетян, которые находятся в центре сюжета популярнейшей научно-фантастической киносерии с 1979 года , пишет , пишет Filmpro.ru





Подробности сценария до сих пор держатся в тайне, и зрители могут лишь предполагать, что их ждёт нечто неординарное и пугающее.





До выхода на экраны блокбастера «Чужой: Завет» осталось чуть больше месяца: на днях студия 20th Century FOX поделилась тремя короткими видеороликами с достаточно интригующими названиями: «Прячься», «Беги», «Молись». Несмотря на то, что длятся они всего 25-40 секунд, атмосферу ужаса и безысходности той ситуации, в которую угодил экипаж корабля Covenant, можно почувствовать сполна.









По сюжету космический корабль с учёными и исследователями на борту отправляется к загадочной планете Рай, которая, вероятно, может пролить свет на происхождение земной жизни. По прибытию оказывается, что таинственная планета является полным опасностей миром, а единственный разумный её обитатель - коварный андроид Дэвид, единственный выживший в экспедиции корабля «Прометей», которому пришлось прожить в одиночестве десятилетие.





Главные роли в картине Ридли Скотта исполнили Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Кармен Эджого. Также ожидается появление Нуми Рапас - актрисы, сыгравшей главную героиню в приквеле, фильме «Прометей».







