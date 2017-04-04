В Казахстане открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

Устройства поддерживают биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужки глаза и систему распознавания лиц.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в Казахстане в начале мая и будут представлены в расцветках: черный бриллиант, мистический аметист, желтый топаз.





В Казахстане уже доступна возможность предзаказа до 30 апреля. Первые заказчики получат ценные подарки. Предзаказ доступен на официальном сайте по данной ссылке.





Samsung Electronics представила Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюйма и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма. Смартфоны имеют «безграничный» экран и безрамочную конструкцию, гладкую поверхность без кнопок и острых углов. При этом компактный дизайн позволяет работать с устройствами одной рукой.





Смартфоны Galaxy S8 и S8+ стали первыми в мире мобильными устройствами, получившими сертификацию MOBILE HDR PREMIUM от ассоциации UHD Alliance. Экран выдает естественные, яркие цвета и оттенки при просмотре любого контента, включая игры с детализированной графикой. Есть поддержка Game Pack с лучшими играми с поддержкой Vulkan API.





8-мегапиксельная фронтальная камера с функцией интеллектуального автофокуса, а также 12-мегапиксельная основная камера с технологией Dual Pixel (технология профессиональных зеркальных камер) выдают максимально качественные изображения даже при плохом освещении.





Устройства поддерживают биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужки глаза и систему распознавания лиц. Можно выбрать оптимальный способ разблокировки телефона.





В комплекте со смартфоном будут поставляться инновационные наушники, доведенные до совершенства специалистами AKG и обеспечивающие неповторимое качество звука. Наушники отличаются удобной гибридной посадкой для лучшего шумоподавления и оснащены шнуром с металлизированной оплеткой, предотвращающей спутывание провода.



