Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

4 апреля 2017, 09:58

Устройства поддерживают биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужки глаза и систему распознавания лиц.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в Казахстане в начале мая и будут представлены в расцветках: черный бриллиант, мистический аметист, желтый топаз.

В Казахстане уже доступна возможность предзаказа до 30 апреля. Первые заказчики получат ценные подарки. Предзаказ доступен на официальном сайте по данной ссылке.

Samsung Electronics представила Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюйма и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма. Смартфоны имеют «безграничный» экран и безрамочную конструкцию, гладкую поверхность без кнопок и острых углов. При этом компактный дизайн позволяет работать с устройствами одной рукой.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ стали первыми в мире мобильными устройствами, получившими сертификацию MOBILE HDR PREMIUM от ассоциации UHD Alliance. Экран выдает естественные, яркие цвета и оттенки при просмотре любого контента, включая игры с детализированной графикой. Есть поддержка Game Pack с лучшими играми с поддержкой Vulkan API.

8-мегапиксельная фронтальная камера с функцией интеллектуального автофокуса, а также 12-мегапиксельная основная камера с технологией Dual Pixel (технология профессиональных зеркальных камер) выдают максимально качественные изображения даже при плохом освещении.

Устройства поддерживают биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужки глаза и систему распознавания лиц. Можно выбрать оптимальный способ разблокировки телефона.

В комплекте со смартфоном будут поставляться инновационные наушники, доведенные до совершенства специалистами AKG и обеспечивающие неповторимое качество звука. Наушники отличаются удобной гибридной посадкой для лучшего шумоподавления и оснащены шнуром с металлизированной оплеткой, предотвращающей спутывание провода.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...